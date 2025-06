BIGSOUND 2025 drops its lineup: 120+ artists set to take over Fortitude Valley

Australia’s biggest new music party is back, and the 2025 BIGSOUND lineup is absolutely stacked

From September 2–5, Fortitude Valley will erupt with the sounds of over 120 artists, including neo-soul queen KAIIT, global R&B star WAFIA, UK breakout Azure Ryder, and 12-year-old hip hop prodigy Inkabee.

BIGSOUND is known for spotlighting the next wave of music legends (we’re talking Tones And I, Flume, King Gizz) and this year’s roster feels like a glimpse into the future.

From punk to pop, folk to electronica, it’s a genre-diverse buffet curated by Festival Programmers Casey O’Shaughnessy and Katie Rynne, who clearly had their ears tuned to something special.

With 18 stages, three massive nights (or just one, if you’re picky), and Brisbane/Magandjin’s entire Valley as your playground, BIGSOUND promises another choose-your-own-adventure-style week of musical discovery.

🎟️ Tickets on sale Friday June 13. Early birds start at $79 (or $65 if you’re under 25).

Let the countdown begin.

FULL ARTIST LIST HERE

ALPHABETICAL ORDER

1NN3R53LF (VIC)

AIDAN FINE (NZ)

AKALA NEWMAN (NSW)

AMA (NSW)

AMÉLIE FARREN (QLD)

ATLVS (VIC)

AZURE RYDER (NSW)

BADASSMUTHA (QLD)

BAD/LOVE (VIC)

BAD JUJU (VIC)

THE BEEFS (WA)

BESTIES (NSW)

BIRREN (NSW)

BORDERLINE (NZ)

BRIANA DINSDALE (QLD)

BUDDY KNOX (NSW)

BVT (NSW)

CHARLI LUCAS (NSW)

CHARLIE NEEDS BRACES (VIC)

CHEEKY LEASH (NSW)

C_H_L__O_E (NSW)

CHLOE STYLER (QLD)

CHOR BAZAAR (VIC)

CLONING (WA)

CLOSURE (NSW)

COAST ARCADE (NZ)

COOPER SMITH (VIC)

CORA (QLD)

CORRELLA (NZ)

DANI ENLI (WA)

DARCIE HAVEN (WA)

DASTE. (QLD)

DAY WE RAN (QLD)

DENIM (QLD)

DENZEL KENNEDY (QLD)

DISPHING (QLD)

DOGWORLD (VIC)

DOWN AND OUT (SA)

DYLAN WRIGHT (NSW)

EFFE (QLD)

ELIZA & THE DELUSIONALS (NSW)

ELLA ION (SA)

ELLY MAY BARNES (NSW)

EMEREE (VIC)

FLAMINGO PIER (NZ)

FLYNN GURRY (VIC)

FRANKIE VENTER (NZ)

FRED LEONE (QLD)

GEORGE ALICE (SA)

GEORGIA KNIGHT (VIC)

GLVES (QLD)

GRECCO ROMANK (NZ)

HARPER BLOOM (VIC)

HATCHIE (QLD)

HEADSEND (NSW)

HEARTLINE (SA)

HEYZUKO! (WA)

HOMESICK (NSW)

HORSE (NSW)

IJALE (VIC)

INKABEE (WA)

INTERMOOD (VIC)

JAMES RANGE BAND (NT)

JÄMO & KUMI (VIC)

JET WALKER (QLD)

JET VESPER (ACT)

JOSH HANNAN (VIC)

JOSH SETTERFIELD (QLD)

JOSIE (QLD)

KAIIT (VIC)

KAT EDWARDS (VIC)

KAYPS (WA)

KSMBA (VIC)

KYE (VIC)

LAST QUOKKA (WA)

LATE 90S (VIC)

LAZY GHOST (NSW)

LE SHIV (NSW)

LETTERS TO LIONS (NSW)

LOLA SCOTT (NSW)

LUCKY (VIC)

LUMENS (SA)

LYRIC (QLD)

MANNEQUIN DEATH SQUAD (VIC)

MARIAE CASSANDRA (WA)

MARLON (SA)

MEL BLUE (VIC)

MICHAEL HONAN (VIC)

MID DRIFT (QLD)

MIKEYY (NZ)

MINCY (NSW)

MOZË (VIC)

MUMFIGHTER (NSW)

NATE G (NSW)

NIGHTLIGHT (VIC)

PHOEBE RINGS (NZ)

PISCO SOUR (VIC)

POLISH CLUB (NSW)

PURÉE (SA)

RAGEFLOWER (NSW)

REDD. (VIC)

RINGLETS (NZ)

ROBBIE MORTIMER (QLD)

ROBERT BAXTER (VIC)

ROD COOTE (VIC)

RNZŌ (NZ)

SEB SZABO (VIC)

SHOCK CORRIDOR (TAS)

SLEEPAZOID (VIC)

THE SOUTHERN RIVER BAND (WA)

SPIKE FUCK (VIC)

THE STAMPS (VIC)

SUNSICK DAISY (SA)

SWEET TALK (VIC)

TAIJA (WA)

THAT GURL BELLA (NSW)

THEETH (NSW)

THERE’S A TUESDAY (NZ)

TIANA KHASI (VIC)

THE TULLAMARINES (SA)

TYLA RODRIGUES (QLD)

UGLI (QLD)

ULLAH (WA)

VELVET BLOOM (VIC)

VV-ACE (VIC)

WAFIA (LA)

THE WET WHISTLES (QLD)

WISHLIST (VIC)

YUNG MAYNIE (SA)

ZAFTY (VIC)