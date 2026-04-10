Here are the full Coachella 2026 set times in Australian time (AEST)

Everything you actually need to stream Coachella 2026 this weekend
Coachella 2026 is live across two weekends (April 10–12 and April 17–19), and once again, YouTube is streaming every stage for free — with seven simultaneous feeds you can jump between all day.
You don’t need to hunt around — every stage has its own stream – here’s the clean, no-bullshit guide to watching from Australia.
Coachella Start Time (AEST)
Because California is 17 hours behind Australia, everything lands the next morning:
Saturday, April 11 (AEST) — from 9:00 AM
Sunday, April 12 (AEST) — from 9:00 AM
Monday, April 13 (AEST) — from 9:00 AM
Streams run all day and loop after the final set, so you can catch up later if needed.
Coachella Main Stage
Saturday, April 11
Teddy Swims — 10:30 AM – 11:20 AM
The xx — 12:00 PM – 12:55 PM
Sabrina Carpenter — 2:05 PM – 3:35 PM
Anyma — 5:00 PM – 6:10 PM
Sunday, April 12
Addison Rae — 10:30 AM – 11:20 AM
GIVĒON — 12:00 PM – 12:50 PM
The Strokes — 2:00 PM – 3:10 PM
Justin Bieber — 4:25 PM – 6:00 PM
Monday, April 13
Wet Leg — 7:45 AM – 8:30 AM
Major Lazer — 9:10 AM – 10:10 AM
Young Thug — 10:50 AM – 11:40 AM
Karol G — 12:55 PM – 2:30 PM
Outdoor Theatre
Saturday, April 11
Lykke Li — 10:20 AM – 11:10 AM
Turnstile — 1:05 PM – 2:00 PM
Disclosure — 3:35 PM – 4:50 PM
Sunday, April 12
Alex G — 10:10 AM – 11:00 AM
SOMBR — 12:05 PM – 12:55 PM
Labrinth — 1:30 PM – 2:25 PM
David Byrne — 3:20 PM – 4:20 PM
Monday, April 13
Clipse — 8:15 AM – 9:10 AM
Foster the People — 9:45 AM – 10:40 AM
Laufey — 11:40 AM – 12:40 PM
BIGBANG — 1:30 PM – 2:30 PM
Sahara
Saturday, April 11
Marlon Hoffstadt — 11:10 AM – 12:10 PM
Levity — 12:35 PM – 1:35 PM
KATSEYE — 2:00 PM – 2:45 PM
Central Cee — 3:10 PM – 4:00 PM
Sexyy Red — 4:25 PM – 5:15 PM
Sunday, April 12
Hamdi — 10:15 AM – 11:15 AM
Yousuke Yukimatsu — 11:35 AM – 12:35 PM
Nine Inch Noize — 1:00 PM – 2:00 PM
Taemin — 2:25 PM – 3:10 PM
Adriatique — 3:35 PM – 4:35 PM
REZZ — 5:00 PM – 6:00 PM
Monday, April 13
BUNT. — 9:00 AM – 10:00 AM
Mochakk — 10:20 AM – 11:20 AM
Worship — 11:40 AM – 12:40 PM
Duke Dumont — 1:05 PM – 2:05 PM
Subtronics — 2:30 PM – 3:30 PM
Kaskade — 3:55 PM – 4:55 PM
Mojave
Saturday, April 11
Slayyyter — 8:00 AM – 8:45 AM
Central Cee — 10:30 AM – 11:15 AM
Devo — 11:45 AM – 12:40 PM
Moby — 1:10 PM – 2:00 PM
Ethel Cain — 3:35 PM – 4:25 PM
Sunday, April 12
Jack White — 8:00 AM – 8:45 AM
Fujii Kaze — 9:30 AM – 10:20 AM
Royel Otis — 10:50 AM – 11:35 AM
Taemin — 12:30 PM – 1:20 PM
PinkPantheress — 1:55 PM – 2:45 PM
Interpol — 3:15 PM – 4:15 PM
Monday, April 13
Little Simz — 7:25 AM – 8:10 AM
The Chats — 8:40 AM – 9:25 AM
Iggy Pop — 10:10 AM – 11:10 AM
FKA twigs — 11:45 AM – 1:00 PM
Gobi
Saturday, April 11
NewDad — 9:00 AM – 9:40 AM
Joyce Manor — 10:10 AM – 10:55 AM
CMAT — 11:15 AM – 12:00 PM (Note: CMAT is on the Mojave Stage)
Joost — 2:50 PM – 3:35 PM
Creepy Nuts — 4:05 PM – 4:55 PM
Sunday, April 12
Geese — 11:15 AM – 12:00 PM
Davido — 12:50 PM – 1:35 PM
BIA — 2:00 PM – 2:45 PM
The Chats — 3:00 PM – 3:45 PM (Mojave Stage)
Morat — 3:10 PM – 4:00 PM (Gobi Stage)
Monday, April 13
The final stretch
The Rapture — 2:05 PM – 2:55 PM
Sonora
Saturday, April 11
Upchuck — 8:00 AM – 8:35 AM
Narrow Head — 9:00 AM – 9:40 AM
Mannequin Pussy — 10:05 AM – 10:50 AM
Ninajirachi — 11:15 AM – 12:00 PM
The Garden — 12:25 PM – 1:15 PM
Militarie Gun — 1:40 PM – 2:30 PM
Sunday, April 12
Ecca Vandal — 9:20 AM – 10:05 AM
Scowl — 10:30 AM – 11:15 AM
Horsegirl — 11:40 AM – 12:25 PM
Blondshell — 12:50 PM – 1:35 PM
Bar Italia — 2:00 PM – 2:50 PM
Monday, April 13
cumgirl8 — 8:30 AM – 9:10 AM
Model/Actriz — 9:35 AM – 10:20 AM
High Vis — 10:45 AM – 11:35 AM
The Chats — 12:00 PM – 12:50 PM
Viagra Boys — 1:15 PM – 2:15 PM
Quasar
Saturday, April 11
PAWSA — 1:00 PM – 4:00 PM
Sunday, April 12
David Guetta — 1:00 PM – 4:00 PM
Monday, April 13
Fatboy Slim — 12:30 PM – 3:00 PM
Quasar (vertical / Shorts feed)
Yuma Tent
Saturday, April 11
Rossi. x Chloé Caillet — 9:45 AM – 11:00 AM
Prospa — 11:00 AM – 12:15 PM
Groove Armada (DJ Set) — 12:15 PM – 1:45 PM
Gordo — 3:00 PM – 4:00 PM
Kettama — 4:00 PM – 5:15 PM
Sunday, April 12
Sosa — 9:00 AM – 10:15 AM
Mahmut Orhan — 10:15 AM – 11:30 AM
Bedouin — 11:30 AM – 12:45 PM
Ben Sterling — 12:45 PM – 2:00 PM
Armin van Buuren x Adam Beyer — 2:00 PM – 4:00 PM
Boys Noize — 4:00 PM – 6:00 AM
Monday, April 13
Röyksopp (DJ Set) — 12:15 PM – 1:45 PM
Carlita x Josh Baker — 1:45 PM – 3:15 PM
Green Velvet x AYYBO — 3:15 PM – 5:15 PM
If you want everything in one place, the official Coachella YouTube channel also aggregates all streams.