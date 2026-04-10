Here are the full Coachella 2026 set times in Australian time (AEST)

by Tammy Moir

Everything you actually need to stream Coachella 2026 this weekend

Coachella 2026 is live across two weekends (April 10–12 and April 17–19), and once again, YouTube is streaming every stage for free — with seven simultaneous feeds you can jump between all day.

You don’t need to hunt around — every stage has its own stream – here’s the clean, no-bullshit guide to watching from Australia

Coachella Start Time (AEST)

Because California is 17 hours behind Australia, everything lands the next morning:

Saturday, April 11 (AEST) — from 9:00 AM

Sunday, April 12 (AEST) — from 9:00 AM

Monday, April 13 (AEST) — from 9:00 AM

Streams run all day and loop after the final set, so you can catch up later if needed.

Coachella Main Stage

Saturday, April 11

Teddy Swims — 10:30 AM – 11:20 AM

The xx — 12:00 PM – 12:55 PM

Sabrina Carpenter — 2:05 PM – 3:35 PM

Anyma — 5:00 PM – 6:10 PM

Sunday, April 12

Addison Rae — 10:30 AM – 11:20 AM

GIVĒON — 12:00 PM – 12:50 PM

The Strokes — 2:00 PM – 3:10 PM

Justin Bieber — 4:25 PM – 6:00 PM

Monday, April 13

Wet Leg — 7:45 AM – 8:30 AM

Major Lazer — 9:10 AM – 10:10 AM

Young Thug — 10:50 AM – 11:40 AM

Karol G — 12:55 PM – 2:30 PM

Outdoor Theatre

Saturday, April 11

Lykke Li — 10:20 AM – 11:10 AM

Turnstile — 1:05 PM – 2:00 PM

Disclosure — 3:35 PM – 4:50 PM

Sunday, April 12

Alex G — 10:10 AM – 11:00 AM

SOMBR — 12:05 PM – 12:55 PM

Labrinth — 1:30 PM – 2:25 PM

David Byrne — 3:20 PM – 4:20 PM

Monday, April 13

Clipse — 8:15 AM – 9:10 AM

Foster the People — 9:45 AM – 10:40 AM

Laufey — 11:40 AM – 12:40 PM

BIGBANG — 1:30 PM – 2:30 PM

Sahara

Saturday, April 11

Marlon Hoffstadt — 11:10 AM – 12:10 PM

Levity — 12:35 PM – 1:35 PM

KATSEYE — 2:00 PM – 2:45 PM

Central Cee — 3:10 PM – 4:00 PM

Sexyy Red — 4:25 PM – 5:15 PM

Sunday, April 12

Hamdi — 10:15 AM – 11:15 AM

Yousuke Yukimatsu — 11:35 AM – 12:35 PM

Nine Inch Noize — 1:00 PM – 2:00 PM

Taemin — 2:25 PM – 3:10 PM

Adriatique — 3:35 PM – 4:35 PM

REZZ — 5:00 PM – 6:00 PM

Monday, April 13

BUNT. — 9:00 AM – 10:00 AM

Mochakk — 10:20 AM – 11:20 AM

Worship — 11:40 AM – 12:40 PM

Duke Dumont — 1:05 PM – 2:05 PM

Subtronics — 2:30 PM – 3:30 PM

Kaskade — 3:55 PM – 4:55 PM

Mojave

Saturday, April 11

Slayyyter — 8:00 AM – 8:45 AM

Central Cee — 10:30 AM – 11:15 AM

Devo — 11:45 AM – 12:40 PM

Moby — 1:10 PM – 2:00 PM

Ethel Cain — 3:35 PM – 4:25 PM

Sunday, April 12

Jack White — 8:00 AM – 8:45 AM

Fujii Kaze — 9:30 AM – 10:20 AM

Royel Otis — 10:50 AM – 11:35 AM

Taemin — 12:30 PM – 1:20 PM

PinkPantheress — 1:55 PM – 2:45 PM

Interpol — 3:15 PM – 4:15 PM

Monday, April 13

Little Simz — 7:25 AM – 8:10 AM

The Chats — 8:40 AM – 9:25 AM

Iggy Pop — 10:10 AM – 11:10 AM

FKA twigs — 11:45 AM – 1:00 PM

Gobi

Saturday, April 11

NewDad — 9:00 AM – 9:40 AM

Joyce Manor — 10:10 AM – 10:55 AM

CMAT — 11:15 AM – 12:00 PM (Note: CMAT is on the Mojave Stage)

Joost — 2:50 PM – 3:35 PM

Creepy Nuts — 4:05 PM – 4:55 PM

Sunday, April 12 

Geese — 11:15 AM – 12:00 PM

Davido — 12:50 PM – 1:35 PM

BIA — 2:00 PM – 2:45 PM

The Chats — 3:00 PM – 3:45 PM (Mojave Stage)

Morat — 3:10 PM – 4:00 PM (Gobi Stage)

Monday, April 13 

The final stretch

The Rapture — 2:05 PM – 2:55 PM

Sonora

Saturday, April 11 

Upchuck — 8:00 AM – 8:35 AM

Narrow Head — 9:00 AM – 9:40 AM

Mannequin Pussy — 10:05 AM – 10:50 AM

Ninajirachi — 11:15 AM – 12:00 PM

The Garden — 12:25 PM – 1:15 PM

Militarie Gun — 1:40 PM – 2:30 PM

Sunday, April 12 

Ecca Vandal — 9:20 AM – 10:05 AM

Scowl — 10:30 AM – 11:15 AM

Horsegirl — 11:40 AM – 12:25 PM

Blondshell — 12:50 PM – 1:35 PM

Bar Italia — 2:00 PM – 2:50 PM

Monday, April 13 

cumgirl8 — 8:30 AM – 9:10 AM

Model/Actriz — 9:35 AM – 10:20 AM

High Vis — 10:45 AM – 11:35 AM

The Chats — 12:00 PM – 12:50 PM

Viagra Boys — 1:15 PM – 2:15 PM

Quasar

Saturday, April 11

PAWSA — 1:00 PM – 4:00 PM

Sunday, April 12

David Guetta — 1:00 PM – 4:00 PM

Monday, April 13

Fatboy Slim — 12:30 PM – 3:00 PM

Quasar (vertical / Shorts feed)

Yuma Tent

Saturday, April 11

Rossi. x Chloé Caillet — 9:45 AM – 11:00 AM

Prospa — 11:00 AM – 12:15 PM

Groove Armada (DJ Set) — 12:15 PM – 1:45 PM

Gordo — 3:00 PM – 4:00 PM

Kettama — 4:00 PM – 5:15 PM

Sunday, April 12

Sosa — 9:00 AM – 10:15 AM

Mahmut Orhan — 10:15 AM – 11:30 AM

Bedouin — 11:30 AM – 12:45 PM

Ben Sterling — 12:45 PM – 2:00 PM

Armin van Buuren x Adam Beyer — 2:00 PM – 4:00 PM

Boys Noize — 4:00 PM – 6:00 AM

Monday, April 13

Röyksopp (DJ Set) — 12:15 PM – 1:45 PM

Carlita x Josh Baker — 1:45 PM – 3:15 PM

Green Velvet x AYYBO — 3:15 PM – 5:15 PM

If you want everything in one place, the official Coachella YouTube channel also aggregates all streams.

 

Related